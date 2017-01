POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 17.01.2017

Goslar (ots) - Wildunfall

Am 16.01.2017, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Bad Gandersheim die B 243 aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Seesen. Ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Seesen erfasste er einen Fuchs, der über die Fahrbahn lief. Der Fuchs verendete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. (bür)

Sachbeschädigung durch Feuer

In der Zeit vom 15.01.2017, 11.00 Uhr, bis 15.01.2017, 17.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter an einem Sportheim in Neuwallmoden eine verputzte Styropordämmung sowie an einem Schuppen eine Tür. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

