POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 17.01.17

Goslar (ots) - Geschlagen und getreten.

Am Sonntag, 08.01.2017, zwischen 18:30 und 18:50 Uhr, wurde ein 22-jähriger Goslarer von zwei bislang unbekannten männlichen Personen beim Abheben am Geldautomaten eines Bankinstituts in der Danziger Straße, Jürgenohler Marktplatz, aufgefordert, sein Geld herauszugeben.

Als er dieses ablehnte, wurde er beim Verlassen des Gebäudes, unmittelbar vor dem Eingangsbereich niedergeschlagen.

Anschließend hat mindestens ein Täter, der mit ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, markantes Gesicht, braune Augen, trug dunkle Bekleidung, sprach mit vermtl. russischem Akzent und war stark alkoholisiert, beschrieben werden konnte, mehrmals auf den am Boden liegenden Goslarer eingeschlagen und -getreten.

Der Täter hörtes erst damit auf, als eine aus vermutlich 4 oder 5 Personen bestehende Gruppe von augenscheinlich Jugendlichen um die Ecke kam.

Das Opfer, das bei der Tat verletzt wurde, konnte daraufhin vom Ort des Geschehens flüchten.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und insbesondere bittet insbesondere die Gruppe der Jugendlichen, die offenbar auf das Geschehen zukamen, und/oder Personen, die während des angegebenen Zeitraums oder in der Folgezeit verdächtige Personen im Bereich des Jürgenohler Markplatzes bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Undankbare Kunden.

Wenig erfreut war am Montagabend, 09.01.17, eine Beschäftigte eines Discounters in der Hüttenstraße in Oker, als sie feststellen musste, dass ein bislang unbekannter Kunde in der Zeit zwischen 11.15 und 20.30 Uhr offenbar mit seinem Fahrzeug eine Delle in der Beifahrerseite ihres weißen VW Golf mit Goslarer Kennzeichen hinterlassen hatte.

Da er es zudem unterließ, seine Personalien zu hinterlassen, wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KOK

