POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 16.01.2017

Goslar (ots) - Unfall mit leichtverletzter Person

Langelsheim. Am Montagvormittag befuhr ein 60jähriger Othfresener die Lange Straße in Richtung Europakreuzung. Hier beabsichtigte er nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines 68jährigen Langelsheimers, der die Seesener Straße in Richtung Lange Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im PKW des Langelsheimers befand sich dessen 35jähriger Sohn, der durch den Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro.

Torsten Schmidt, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell