POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum von Samstag, den 14.01.2017, 10:00 Uhr, bis 15.01.2017, 10:00 Uhr

Goslar (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, um 17:40 Uhr, betraten zwei männl. Goslarer im Alter von 20 und 35 Jahren trotz bestehenden Betretungsverbotes den Pennymarkt in der Marienburger Str./ Goslar. Mitarbeiter des Penny sprachen die beiden Personen an, woraufhin sie beleidigt und bedroht wurden. Durch eine eingesetzte Funkstreifenbesatzung wurden beide Personen des Pennymarktes verwiesen. Strafanzeigen wurden gefertigt.

In der Nacht von Freitag, den 13.01.2017, auf Samstag, den 14.01.2017, ereigneten sich im goslarer Stadtteil Jerstedt drei PKW-Aufbrüche. In der Straße Am Sportplatz schlugen bislang unbek. Täter die Scheibe eines 3er BMW ein und entwendeten aus dem Fz.-inneren das Lenkrad des PKW. Zu zwei weiteren Aufbrüchen der gleichen Art kam es in der Rudolf-Fischer-Str./ Goslar-Jerstedt. Dort wurden auf einem Grundstück ein 1er-Model und ein 5er-Model gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden jeweils die Lenkräder sowie beim 5er-Model das Navigationsgerät entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 10000 Euro liegen. Die Polizei Goslar nimmt Hinweise zu diesen Aufbrüchen unter der Tel. 05321/ 339-0 entgegen.

Am Samstag, den 14.01.2017, um 18:50 Uhr, kam es im goslarer Stadtteil Oker zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der männl., 34-jährige goslarer Fahrer eines PKW geriet auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Heck auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kraftomnibus. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Am Samstag, den 14.01.2017, um 17:45 Uhr, geriet ein 61-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW im goslarer Stadtteil Hahndorf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer 40-jährigen PKW-Fahrerin. Durch den Zusammenprall wurden drei der insgesamt vier PKW-Insassen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Im Berichtszeitraum kam es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse im Stadtgebiet von Goslar zu vier Bagatellunfällen ohne Personenschaden. Der Gesamtschaden dieser Unfälle dürfte bei geschätzten 6000 Euro liegen.

