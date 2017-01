POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg: Pressemeldung für den 14.01.2017

Goslar (ots) - 1.) Ort: 38667 Bad Harzburg, Herzog-Julius-Straße/Am Güterbahnhof Zeit: Freitag, 13.01.2017, 10.45 h Ein 26 jähriger Bad Harzburger übersah beim Ausfahren mit seinem Pkw VW aus der Straße Am Güterbahnhof den Pkw BMW einer 44 jährigen Goslarerin, welche die Herzog-Julius-Straße in Richtung Bündheim befuhr. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

2.) Ort: 38667 Bad Harzburg, Ilsenburger Straße Zeit: Dienstag, 10.01.17, 16.00 h bis Freitag, 13.01.2017, 13.00 h Zum wiederholten Male wurde der Reifen am Fahrrad eines 24 jährigen Bad Harzburgers beschädigt, welches regelmäßig auf einen Hinterhof abgestellt wurde.

3.) Ort: 38667 Bad Harzburg, Sachsenbergstraße/Sachsenring Zeit: Freitag, 13.01.2017, 15.10 h Ein Mitarbeiter der Post, 34 Jahre, setzte mit seinem Fahrzeug zurück und übersah hierbei einen Pkw Daimler Benz, welcher zeitgleich von einem 44 jährigen Goslarer gewendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro.

Ort: 38667 Bad Harzburg, Breite Straße Zeit: Freitag, 13.01.2017, 14.25 h Ein 55 jähriger Bad Harzburger besuchte einen Freund in der Breiten Straße in Bad Harzburg. Hier leerte er in kürzester Zeit eine Flasche Korn, kippte um und konnte daraufhin nicht mehr alleine aufstehen. Durch Polizeibeamte wurde er nach Hause gefahren. Eine Kostenrechnung folgt.

5.) Ort: 38667 Bad Harzburg, Schlewecker Straße/Westeroder Straße Zeit: Samstag. 14.01.2017, 01.45 h Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 26 jähriger Bad Harzburger mit seinem BMW nach rechts im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden dürfte bei 2000 Euro liegen. (TG)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell