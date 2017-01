POL-GS: Pressemeldung PI Goslar

Goslar (ots) - 1. Verkehrsunfall nach illegalem Winterdrifting

In der Freitagnacht ereignete sich gegen Mitternacht im Okertal auf der B 498, Altenau in Richtung GS-Oker, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 23-jähriger Fahrer eines 3-er BMW aus Hornburg geriet auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Amarok. Der BMW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur ambulanten Versorgung dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Der Sachschaden wurde auf 13.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem BMW ein hinterer Winterreifen gegen einen Sommerreifen mit nicht ausreichender Profiltiefe ausgetauscht wurde. Dieser Reifen wurde gezielt für ein illegales Winterdrifting auf dem Torfhausparkplatz montiert. Der eigentliche Winterreifen befand sich im Kofferraum. Auf dem Torfhausparkplatz wurde zuvor ein illegales Autotreffen mit ca. 15 Fahrzeugen durch die Polizei Braunlage aufgelöst. Die Fahrzeugführer trafen sich wiederholt zu illegalen Schleuderfahrten. Für einige Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt wegen Tuning und Verkehrsunsicherheit untersagt.

Görlich, POK

