POL-GS: POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 14.01.2017

Vorsätzlich einfache Körperverletzung Am 13.01.2017, in der Zeit von 12.30 Uhr - 17.50 Uhr, kam es in einer Seesener Wohnung zu Streitigkeiten zwischen Eheleuten, in deren Verlauf der Ehemann ( 29 Jahre ) seine Ehefrau ( 20 Jahre ) mehrfach schlug. Aus Angst vor weiteren Wutausbrüchen des Ehemannes verließ die Ehefrau zusammen mit den zwei Säuglingen die gemeinsame Wohnung. Die Polizei Seesen nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Ladendiebstahl Am 12.01.2017, um 17.20 Uhr, entwendete ein 19 jähriger Hildesheimer in einem Seesener Einkaufsmarkt Süssigkeiten im Gesamtwert von 1,19 Euro. Leider wurde die Person bei diesem Diebstahl von einem Zeugen beobachtet. Ein Strafverfahren wurde von der Polizei Seesen eingeleitet

Ladendiebtahl Am 12.01.2017, um 17.20 Uhr, kam es zu einem weiteren Diebstahl in einem Seesener Einkaufsmarkt. Hier entwendete eine 27 jährige Hildesheimerin Waren im Gesamtwert von 59,03 Euro. Auch dieser Diebstahl wurde von einem Zeugen beobachtet. Auch hier wurde die Polizei hinzugezogen und ein Ermittlungsverfahren aufgenommen.

Betrug In der Zeit zwischen dem 03.01.2017 - 07.01.2017 bestellte eine bislang unbekannte Person bei dem Internetanbieter Amazon 2 Gegenstände auf den Namen einer anderen Person aus Seesen im Gesamtwert von 43 Euro,-. Der Wert dieser Ware wurde von der Fa. Amazon bei dieser Person sogar von Girokonto abgebucht. Die Geschädigte konnte diese Abbuchungen rückgängig machen und erstattete gleichzeitig eine Anzeige bei der Polizei in Seesen. Diese nahm die Ermittlungen auf.

Am 14.01.2017, um 00.45 Uhr, kam es im Bereich von der Ortschaft Alt Wallmoden zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 45 jährige Fahrzeugführerin aus Alt Wallmoden mit ihrem PKW beim Abbiegen von der B 248 nach rechts auf die K 67 aufgrund von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn abkam, gegen ein dortiges Verkehrszeichen prallte und anschließend im Straßengraben zum Stehen kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500,- Euro.

