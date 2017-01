POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Langelsheim

3 weitere Medieninhalte

Goslar (ots) - Glätteunfall L 515

Am Freitag, d. 13.01.2016, 12.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 515 zwischen der Innerstetalsperre und Lautenthal. Im Bereich der sogenannten Teufelskurven kam ein Pkw Kia, der in Richtung Lautenthal fuhr, auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Neben der Fahrbahn prallte der Pkw mit dem vorderen linken Kotflügel gegen einen Baum und kam zum Stehen. Die 25-jährige Fahrerin des Pkw aus Lautenthal blieb unverletzt. Beschädigt wurde der Pkw, ein Leitpfahl und der Baum. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Verletzten in Langelsheim

Am Freitag, d. 13.01.2016, 12.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Langelsheim, Innersteallee in Höhe Einmündung Im Sack. Ein 32-jähriger Langelsheimer war auf der Innersteeallee mit seiner Arbeitsmaschine (Schneeräumung) unterwegs und wollte nach links in die Straße Im Sack einbiegen. Ein nachfolgender Transporter, gefahren von einem 52-Jährigen aus Langelsheim, übersah den Blinker der Arbeitsmaschine und setzte zum Überholen an. Durch den Anstoß hinten links an der Arbeitsmaschine kippte diese auf die Seite. Der Fahrer der Arbeitsmaschine erlitt hierbei eine Kopfverletzung. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 35000 Euro geschätzt. /Krz.

