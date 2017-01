POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Versuchter Wohnungsaufbruch:

Im Zeitraum vom 01.12.2016 bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 11.01.2017 wurde durch unbekannte Täter versucht, in eine zurzeit leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goslarschen Straße einzubrechen. Hier wurden Aufbruchspuren an der Terrassentür festgestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis am Donnerstag, den 12.01.2017, 06.30 Uhr:

Ein 26jähriger Bad Harzburger wurde von einer Polizeistreife auf der Landstraße von Harlingerode nach Oker in einem VW Transporter fahrend angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht am Donnerstag, den 12.01.2017, 17.20 Uhr:

Der 90jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des am Fahrbahnrand parkenden Audi A 4. Der Mercedes-Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern bzw. die Art und Weise seiner Beteiligung am Unfall feststellen zu lassen. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Sachverhalt der Polizei mitteilte, woraufhin der Verursacher ermittelt werden konnte. Schadenshöhe ca. 300,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell