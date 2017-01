POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 13.01.2017

Goslar (ots) - Diebstahl aus einem mehrspurigen Kleinkraftrad

In der Zeit vom 12.01.2017, 13.00 Uhr, bis 12.01.2017, 17.00 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines mehrspurigen Kleinkraftrades in Rhüden in der Amtsstraße ein. Das Kleinkraftrad einer 21-jährigen Frau aus Rhüden war in einer unverschlossenen Garage abgestellt. Die Täter drangen offensichtlich in das Fahrzeuginnere ein. Entwendet wurden keine Gegenstände. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Verkehrsunfall

Am 12.01.2017, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die Bergstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei striff er bei einem Ausweichmanöver einen entgegenkommenden Linienbus. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von ca. 3500 Euro. (Bür)

