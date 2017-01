POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 12.01.2017

Goslar (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 12.01.2017

Goslar. Baßgeige. In der Zeit vom Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr haben unbekannte Täter erneut Fenster in dem Schulzentrum Goldene Aue beschädigt und zum Teil auch zerstört. Es könnte sich um dieselben Täter handeln, die für die in der Zeit vom 26.12.2016 bis zum 03.01.2017 begangenen Sachbeschädigungen am Schulzentrum verantwortlich sind. Der eingetretene Schaden kann insgesamt noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise bitte an die Polizei in Goslar unter 05321/339-0. (kb)

