POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 11.01.2017

Goslar (ots) - Liebenburg. K3 zwischen Döhrenhausen und Dörnten. Am 10.01.2017 um 08.20 Uhr verunglückt ein 24jähriger auf der K3 tödlich. Der 24jährige Goslarer befuhr mit einem Opel Combo die K3 in Richtung Dörnten. In einer langgezogenen Linkskurve rutschte das Fahrzeug auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Fahrer eingeklemmt und verstirbt noch am Unfallort. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Dörnten, Liebenburg und Othfresen auch das DRK auch Notarztwagen und Rettungswagen und zwei Streifenwagen der Polizei aus Liebenburg und Goslar. Auch waren der Kreisbrandmeister und das Kriseninterventionsteam vom Landkreis Goslar im Einsatz.

Goslar. Oker. Am Dienstag um 10.30 Uhr beobachten aufmerksame Bürger, dass ein Auslieferungsfahrer mit seinem Transporter im Bereich Okertal parkt und Pakete öffnet, die er ausliefern müsste. Die durch die beiden Zeugen hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der 30jährige Täter, ein Hannoveraner, bereits teure Artikel hinter seinem Sitz verstaut hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Warnung vor Enkeltrick Goslar. Die Polizei Goslar warnt aus aktuellem Anlass vor der Betrugsmasche der "Enkeltrickanrufe". Immer wieder versuchen Betrüger auf diese dreiste Art und Weise Geld zu erlangen. Im Landkreis Goslar kam es am Dienstag zu mehreren Anrufen dieser Art. Die Anrufer täuschten den Angerufenen jeweils vor, dass deren Enkel eine Summe in Höhe von mehreren tausend Euro benötigen. Manchmal wird eine angebliche Notsituation vorgetäuscht. Das Opfer wird aufgefordert, für diese Situation schnellstmöglich Geld zu übergeben. Die Angerufenen werden dann gebeten, das Geld einer oder mehreren angekündigten Personen zu übergeben. In einem Fall haben die Täter nochmals angerufen und hierbei vorgetäuscht Polizeibeamte zu sein. Mit dieser dreisten Masche strebten die Täter an, dem Opfer zu suggerieren, dass alles rechtens sei. Die Polizei verhält sich so nicht. Tipps ihrer Polizei gegen den Enkeltrick: - Informieren sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Seien sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt - Legen sie den Telefonhörer auf, wenn der Gesprächspartner Geld von ihnen fordert - Vergewissern sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter Ist, vielleicht durch persönliche Fragen - Rufen sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen sie sich den Sachverhalt bestätigen - Geben sie keine Details zu ihrer familiären und finanziellen Situation bekannt - Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen - Wenn sie Opfer geworden sind: Wenden sie sich an die Polizei und erstatten Anzeige

