POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 11.01.2017

Goslar (ots) - 2 Langelsheimer beim Ladendiebstahl erwischt

Am Di., 10.01.2017, 11.55 Uhr, wurde ein 23-jähriger Langelsheimer in einem Langelsheimer Lebensmittelmarkt in der Ringstraße beim Diebstahl von einem Energy Drink und einer Dose Cola erwischt.

Bereits um 12.49 Uhr wurde der nächste Dieb im selben Markt erwischt . Ein 56-jähriger Langelsheimer versuchte ebenfalls einen Energy Drink und Cola zu entwenden.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sie erhielten Hausverbot im Markt.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

