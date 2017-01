POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall am Dienstag, den 10.01.2017, 11.30 Uhr:

Beim Durchfahren der Kurve auf Höhe des Einkaufsmarktes in der Straße Am Güterbahnhof kam es zu einer frontalen Kollision zweier Pkw. Der Fahrer eines Polo wollte in Richtung Herzog-Julius-Straße fahren und kam mit seinem Pkw zu weit nach links, so dass er mit dem entgegenkommenden Golf zusammenstieß. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt und wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 5000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 10.01.2017, 13.00 Uhr:

Der 64jährige Fahrer eines Skoda Kombi befuhr die Fritz-König-Straße in Richtung Burgstraße. Im Kreuzungsbereich der Pastor-Eyme-Straße/Fritz-König-Straße kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Linienbus, der von der Pastor-Eyme-Straße nach links in die Fritz-König-Straße einbiegen wollte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 10.01.2017, 20:00 Uhr in Goslar-Vienenburg mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Befahren der Hauptstraße in Vienenburg kam er in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dann vor dem Haus Nr. 21 den Gartenzaun und einen Blumenkübel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfall geben kann melde sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei am Dienstag, den 10.01.2017, 20:15 Uhr:

Ein 20jähriger Bad Harzburger wurde dabei beobachtet wie er mit einem grünen Farbstift (sogen. Squeeze Marker) im Parkhaus des Einkaufsmarktes Am Güterbahnhof Graffiti aufbrachte. Vor Ort konnte der 20jährige dann durch die hinzugezogene Polizei angetroffen und überprüft werden. Anschließend wurden bei ihm weitere Sprayergegenstände aufgefunden und beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell