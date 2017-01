POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 11.01.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 10.01.2017, gegen 15.40 Uhr, befuhren ein 40-jähriger Mann aus Seesen und ein 21-jähriger Mann aus Seesen hintereinander die Nordhäuser Straße in Richtung der Ortschaft Münchehof. Nach Angaben des 40-Jährigen sei der 21-Jährige zu dicht aufgefahren. Kurz hinter dem Ortsausgang beabsichtigte der 40-Jährige den 21-Jährigen darauf anzusprechen und bremste plötzlich und unerwartet so stark ab, so dass der 21-Jährige auf den Vordermann auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (Bür)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in einen ehemaligen Gaststättenkomplex

In der Zeit vom 07.01.2017 bis 09.01.2017, zerstörten bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines leerstehenden Gebäudekomplexes in Seesen an der Hammershäuser Mühle und drangen durch das Fenster in die Räumlichkeiten ein. Nach bisherigen Erkenntnsissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (Bür)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell