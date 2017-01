POL-GS: St. Andreasberg Körperverletzung unter Kindern

Goslar (ots) - Am Dienstag Morgen kam es im Bereich der Danielstraße in St. Andreasberg zu einem Körperverletzungsdelikt unter Kindern. So soll ein etwa 12-Jähriger einen deutlich kleineren und jüngeren Mitschüler geboxt und in den Bauch getreten haben. Der Größere ließ erst von seinem Opfer ab, als ein Erwachsener dazwischen ging. Der Täter rannte daraufhin davon. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Andreasberg, T. 05582/714, in Verbindung zu setzen.

37444 St. Andreasberg 10012017 Böhm,POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell