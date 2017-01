POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 10.01.2017

Goslar (ots) - Wildunfall

Am 09.01.2017, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Goslar mit seinem PKW die L 496 aus Richtung Lutter in Richtung B 82. In Höhe Brandhai lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (Bür)

Sachsbeschädigung an PKW

Am 09.01.2017, in der Zeit von 07.45 Uhr bis 15.50 Uhr, zerkratzten bisher unbekannte Täter den in der Pfarrstraße in Rhüden abgestellten PKW einer 33-jährigen Frau aus Rhüden. Die Kratzspuren zogen sich von der Fahrertür bis auf die Motorhaube. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Hinweis zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell