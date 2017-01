POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 09.01.2017

Goslar (ots) - Zeugenaufruf

Goslar. Baßgeige. Am 26.12.2016 in der Zeit von 00.35 Uhr bis 12.03 Uhr, wurden in der Bornhardtstraße, im Schulzentrum der Goldenen Aue von unbekannten Tätern 34 Fenster zerstört. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. In der Zeit vom 30.12.2016 09.00 Uhr bis zum 03.01.2017 08.00 Uhr wurden von unbekannten Tätern drei weitere Fenster aufgetreten und dabei beschädigt. Ausserdem wurden durch unbekannte Täter neun Abluftabdeckungen des Schulzentrums Goldene Aue beschädigt. Die Räumlichkeiten in der Schule wurden betreten, die Täter liefen auf den Tischen herum. Durch diese Handlungen sind erneut Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Es könnte einen Tatzusammenhang mit folgendem Sachverhalt geben: In der Zeit vom 23.12.2016 10.00 Uhr bis zum 29.12.2016 10.40 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Odeon-Theaters und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Ein weiteres Fenster wurde geöffnet - vermutlich um weitere Personen in das Innere zu lassen. Zu Diebstählen ist es bis zum jetzigen Ermittlungsstand vermutlich nicht gekommen. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei hat zu allen drei Straftaten die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Unfallflucht Goslar. Altstadt. Am 05.01.2017 in der Zeit zwischen 18.05 Uhr und 18.30 Uhr überquerte ein PKW die Brücke an der Domstraße und beschädigte hierbei die Mauer. Bei diesem Unfall hinterließ der Unfallverursacher Teile seines PKW am Unfallort. Seiner Pflicht als Unfallverursacher kam er jedoch nicht nach. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden. (kb)

