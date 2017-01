POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Vienenburg:

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vor dem Grundstück Kirchweg 1, am Kreisel Lierestraße, mit seinem Fahrzeug den Rohrmasten eines Verkehrszeichens und drückte dieses gegen einen stählernen Grundstückszaun. Rohrmast und Zaun wurden beschädigten. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen Freitag, den 06.01.2017, 16.00 Uhr bis zur Feststellung des Schadens am Montag, den 09.01.2017, 07.00 Uhr. Der Verursacher hatte sich allerdings entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro zu kümmern. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann melde sich bitte bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell