POL-GS: Pressebericht des PK Seesen für den 08.01.2017. Im Auftrag Felka, PHK

Goslar (ots) - Schreck in der Abendstunde.

Münchehof. Am Fr., 06.01.2017, gegen 21:40 Uhr, bemerkten die Großeltern eines Fünfjährigen, dass dieser nicht in seinem Bett lag. Die Großmutter alamierte sofort die Polizei. Aber noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde der Junge schlafend unter dem Bett seiner Großeltern gefunden. Mutmaßlich fühlte er sich dort sicherer. (Fel.)

Verkehrsunfall

Ildehausen. Am 07.01.2017, gegen 19:42 Uhr, befuhr eine 23-jährige Kalefelderin mit ihrem Opel die B 248 aus Ildehausen kommend in Rtg. Oldenrode. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Felder der dortigen Schutzplanke. Die Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3100,- Euro.(Fel.)

Angeblich gestohlenes Portemonnaie

Seesen. Ein 43 - jähriger Hamburger zeigte am So., 08.01.2017, gegen 03:30 Uhr, bei der Seesener Polizei den Diebstahl seines Portemonnaies an. Er verdächtigte dabei einen der drei Bekannten, mit denen er auf der Bornhäuser Str. in Seesen zu Fuß unterwegs gewesen war. Eine 500 m lange Rückverfolgung des gegangenen Weges mit den eingesetzten Polizisten führte zum Auffinden des Portemonnaies in Höhe des Schützenplatzes. Wahrscheinlich war die Wahrnehmung des Anzeigenerstatters durch übermäßigen Alkoholkonsum getrübt. Er "pustete" 2,02 Promille. (Fel.)

