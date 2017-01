POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, dem 06.01.2017 bis Sonntag, dem 08.01.2017

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 06.01.2017, gegen 17.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des E-Centers in Harlingerode, Landstraße 33-35, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Pkw beim Ausparken den neben ihr abgestellten Pkw streifte und einen Schaden von ca. 1200 Euro anrichtete. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber schnell durch Zeugenaussagen ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, dem 06.01.2017, 18.00 Uhr bis Samstag, dem 07.01.2017, 05.45 Uhr, wurde an der Aral-Tankstelle in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein beleuchtetes Einfahrtschild vermutlich durch einen Fußtritt beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Harzburg insgesamt vier weitere Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag, dem 08.01.2017, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 19-jährige Vienenburgerin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 6 aus Bad Harzburg kommend in Richtung Braunschweig. Zwischen den Anschlußstellen Harlingerode und Vienenburg Süd kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab, prallte gegen einen Baum, wurde zurückgeschleudert auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Die Bundesstraße mußte zur Bergung des Fahrzeugs und zur Reinigung der Fahrbahn für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. / Hau.

