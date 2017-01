POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 08.01.2017

Goslar (ots) - Streitigkeiten:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, kommt es in einer Clausthal-Zellerfelder Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Personen. Im Verlauf von Streitigkeiten bedroht ein 37-jähriger Clausthal-Zellerfelder einem 44-jährigen Hannoveraner massiv. Im weiteren Verlauf untermauert er seine Drohung durch den Einsatz eines Messers. Daraufhin verlässt der 44-jährige fluchtartig die Wohnung. Während der Flucht nimmt er einen lauten Knall wahr. Augenscheinlich hat der 44-jährige mit einer Schreckschusspistole hinter dem Flüchtenden her geschossen. Der 44-jährige erleidet einen Schock und wird ärztlich behandelt.

Die alarmierten Polizeibeamten können bei der Aufnahme des Sachverhalts die entsprechenden Waffen auffinden und sicherstellen. Gegen den 37-jährigen Mann aus Clausthal-Zellerfeld wird ein Strafverfahren eingeleitet.

