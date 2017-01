POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Braunlage So., 08.01.17

Goslar (ots) - Pressemeldung der Polizeistation Braunlage

Polizei verhindert Schleudertrainings auf dem Torfhausparkplatz

In der Nacht zum Samstag ereignete sich ein Unfall bei Schleuderübungen auf dem Torfhausparkplatz und ein 17-jähriges Mädchen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotzdem wurde durch eine face-book-Gruppe zu einem erneuten Schleudertraining für Samstagnacht am Torfhaus eingeladen. Im Laufe des Samstages meldeten sich mehr als 100 Personen zu der Veranstaltung an, mehr als 400 bekundeten ihr Interesse daran. Die Polizei Goslar stellte sich auf die Situation ein und kontrollierte mit zusätzlichen Kräften zunächst die Anfahrt am Torfhausparkplatz. Bereits gegen 19.00 Uhr begannen die ersten aus einer Gruppe von 25 Fahrzeugen mit Schleuderübungen. Sie verließen den Parkplatz schnell, als die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Insgesamt wurden anschließend mehr als 40 Fahrzeuge der Zielgruppe festgestellt und den Fahrzeugführern wurden Platzverweise erteilt. Einige Fahrzeugführer suchten dann andere Parkplätze im Bereich Oberharz auf. Aber auch hier konnten die gefährlichen Schleuderfahrten verhindert werden. Die Polizei weist noch einmal auf das hohe Gefährdungspotential dieser "driftings" hin. Insbesondere, wenn sie in größeren Gruppen oder vor Publikum stattfinden. Für die Zukunft sind Maßnahmen geplant, die derartige Veranstaltungen erschweren bzw. unmöglich machen sollen.

