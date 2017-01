POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Einbruchsversuch in Werksgebäude an der B 241:

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, den 05.01.2017, zwischen 00.00 Uhr und 21.30 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Werksgebäude an der B 241 zwischen den Ortsteilen Goslar Stadt und Vienenburg zu gelangen.

Gelddiebstahl aus Schublade eines Geschäftes in Vienenburg:

Durch einen unbekannten Täter wurde eine größere Summe Bargeld aus einer unverschlossenen Schublade eines Einzelhandelsgeschäftes in Vienenburg in der Goslarer Straße entwendet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, den 05.01.2017 zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr.

Werkzeugdiebstahl aus Kleintransporter:

Aus einem an der Schulenröder Straße geparkten Kleintransporter wurden in der Zeit von Dienstag, den 03.01.2017, 17.30 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Donnerstag, den 05.01.2017, 09.30 Uhr, zwei Stihl-Motorsägen vom Rücksitz entwendete. Der unbekannte Täter schlug dazu mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und entsperrte dann die Verriegelung der Tür um in das Fahrzeug zu gelangen.

Außenlaterne beschädigt:

Ein noch unbekannter Täter beschädigte eine an der Hauswand angebrachte Laterne vor einem Lokal am Berliner Platz, so dass die Scheiben zerbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, den 04.01.2017, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, den 05.01.2017, 05.30 Uhr.

Tritt gegen Außenspiegel:

Der Außenspiegel eines Skoda wurde durch einen noch unbekannten Täter vermutlich durch einen Tritt beschädigt. Der Pkw parkte zur Vorfallszeit zwischen Mittwoch, den 04.01.2017, ab 22.40 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Donnerstag, den 05.01.2017, 00.05 Uhr, in einer Parkbucht in der Straße Am Alten Salzwerk.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell