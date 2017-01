POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Hahnenklee-Bockswiese

Goslar (ots) - Am 05.Januar, zwischen 11.30 -14.45 Uhr, wurde ein zum Parken abgestellter Pkw VW Beetle, Farbe schwarz, an der hinteren rechten Fahrzeugseite (Kotflügel und Stoßstange) beschädigt. Das Fahrzeug war in Hahnenklee auf dem Parkplatz gegenüber der Feuerwache abgestellt; offensichtlich wurde der Schaden durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Hinweise auf den Verursacher fanden sich nicht, sodass der Schaden, der auf ca. 1000 Euro geschätzt wird, durch die Geschädigte getragen werden muss.

Zeugen, die die Unfallverursachung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen./Jae.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell