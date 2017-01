POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 05.01.2017

Goslar (ots) - Raubüberfall auf Spielhalle

Goslar. Innenstadt. Am Dienstag um 23.35 Uhr betrat eine männliche Person eine Spielhalle in der Bäringer Straße und forderte von einer Angestellten die Herausgabe von Geld. Nach dem Raub flüchtete der 40jährige Täter. Von einem Gast der Spielhalle, der den Täter couragiert verfolgte, wurde dieser gestellt. Dabei verlor der 40jährige Räuber einen Teil des Geldes, das später der Spielhalle zugeführt wird. Zunächst flüchtete der Täter. Umgehend wurde die Fahndung eingeleitet und die Ermittlungen geführt. Der Fahndungsdruck führte dazu, dass sich der 40jährige Goslarer am Mittwoch der Polizei stellte. Der Täter hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Täter nach der Vernehmung wieder entlassen. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell