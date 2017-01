POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall am 04.01.2017, 10:20 Uhr:

Beim Ausfahren aus einer Parkbucht in der Herzog-Wilhelm-Straße achtete die 77jährige Fahrerin eines Polo nicht auf den fließenden Verkehr, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Pkw Honda Jazz kam. Durch den Anstoß wurde am Polo die Stoßstange vorn rechts abgerissen sowie Reifen und Felge beschädigt. Am Honda wurde der Radkasten vorn links beschädigt und die Stoßstange eingedellt. Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt ca. 5500,- Euro geschätzt.

Diebstahl aus Gerätehaus zwischen Montag, den 02.01.2017, 12:00 Uhr und Dienstag, den 03.01.2017, 08:00 Uhr:

Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf dem Schulgelände an der Deilichstraße in ein unverschlossenes Gerätehaus und entwendete den darin abgestellten Laubbläser.

