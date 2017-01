POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 05.01.2017

Goslar (ots) - Diebstahl von Fahrradbremsen

Am 04.01.2017, in der Zeit von 06.00 bis 19.50 Uhr, haben bisher unbekannte Täter an einem verschlossen abgestellten Fahrrad am Bahnhofsplatz in Seesen von einem Fahrrad eine 27-jährigen Mannes aus Seesen die Vorder- und Hinterradbremse abmontiert und entwendet. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Verkehrsunfall

Am 04.01.2017, gegen 11.50 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau aus Bornum mit ihrem PKW die B 248 von Seesen kommend in Richtung B 82. Sie ordnete sich an der Einmündung zur K 53 zur Fahnbahnmitte hin ein, um links abzubiegen. Dabei verlangsamte sie ihre Fahrt bis fast zum Stillstand, da sie den Gegenverkehr Vorrang gewehren musste. Dieses erkannte eine 20-jährige Frau, die mit ihrem PKW in gleicher Richtung fuhr, zu spät und fuhr auf den fast stehenden PKW der 76-Jährigen auf. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. (bür)

Wildunfall

Am 04.01.2017, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Seesen die K 58 aus Richtung Bilderlahe in Richtung Rhüden. Ca. 200 Meter vor der Ortseinfahrt Rhüden kollidierte er mit einem Reh, was über die Fahrbahn lief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. (bür)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell