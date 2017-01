POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Defekt an Räumfahrzeug verursacht Ölspur im Stadtgebiet am 03.01.2017:

Durch Ölverlust am Räumfahrzeug einer Garten- und Winterdienstfirma kam es im Stadtgebiet von Bad Harzburg an den verschiedenen Örtlichkeiten zu Ölspuren, die unter anderem Abstreumaßnahmen durch die Feuerwehr und Bauhof erforderlich machten.

Sachbeschädigung an Kaugummiautomat:

Vermutlich durch Feuerwerkskörper beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, den 29.12.2016 bis zum Sonntag, den 01.01.2017 einen im Steinkampring in Harlingerode aufgestellten Kaugummiautomaten.

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus:

In der Zeit von Montag, den 02.01.2017, 17.00 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Dienstag, 03.01.2017, 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch an einem Wohnhaus in der Braunschweiger Straße in Harlingerode. Bislang unbekannte Täter montierten den Türknauf an der Haustür des Zweiparteienhauses ab und verursachten eine weitere Beschädigung an der Haustür, ließen dann aber von einer weiteren Tatausführung ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell