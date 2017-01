POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.01.2017

Goslar (ots) - Diebstahl aus einem Vorgarten

In der Zeit vom 02.01.2017, 19.00 Uhr, bis 03.01.2017, 08.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Vorgarten in der Wallstraße in Seesen eine Buddhastatur im Wert von ca. 70 Euro. (bür)

Trunkenheit im Verkehr

Am 03.01.2017, gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW von einem Getränkemarkt in der Zimmerstraße nach Hause, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt. (bür)

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am 03.01.2017, gegen 22.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt, dass die auf dem Fahrbahnteiler der B 243 im Einmündungsbereich zur K 58 der Abfahrt Engelade installierte Ampel völlig demoliert am Boden lag. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass auch die davor aufgestellte sogenannte Crash-Tonne mit Verkehrszeichen komplett zerstört war. Auf dem Fahrbahnteiler neben der Ampel lagen zudem beschädigte Verkehrszeichen. Vermutlich hat ein größeres Fahrzeug, eventuell mit Auflieger oder Anhänger, die B 243 in Richtung Schlackenmühle befahren und dann im Einmündungsbereich zur K 58 gewendet und dabei den Schaden angerichtet. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Verkehrsunfall

Am 03.01.2017, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die B 243 aus Bornhausen kommend in Richtung Rhüden. Innerhalb einer Rechtskurve kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den dortigen Graben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kurze Zeit später, gegen 16.20 Uhr, kam dann aus Bornhausen ein 61-jähriger Mann aus Bockenem mit seinem PKW und fuhr in Richtung Rhüden. Beim Umfahren der vorherigen Unfallstelle streifte er den entgegenkommenden PKW einer 85-jährigen Frau aus Seesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. (bür)

