POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 03.01.2017

Goslar (ots) - Liebenburg. Groß Döhren. In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 07.00 Uhr, haben unbekannte Täter in der Bushaltestelle in der Durnidistraße, gegenüber der ehemaligen Grundschule, eine weitere Scheibe zerstört. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Liebenburg unter 05346/1028 entgegen.

Liebenburg. Othfresen. Am Samstag in der Zeit von 23.30 Uhr bis 00.00 Uhr haben unbekannte Täter in die Briefkastenanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Oderstraße Knallkörper geworfen. Dadurch ist an der Briefkastenanlage ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Liebenburg unter 05346/1028 entgegen.

Goslar. Jürgenohl. In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, haben unbekannte Täter an einem in der Kneippstraße Höhe Hausnummer 16 ordnungsgemäß geparkten Citroen Picasso, in der Farbe silber, den rechten Außenspiegel beschädigt. Dadurch wurde ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Innenstadt. Am Samstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr haben unbekannte Täter auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz "Bolzenstraße" an einem dort ordnungsgemäß geparkten PKW Mazda 3, in der Farbe braun, im hinteren linken Bereich einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Der zu ermittelnde Unfallverursacher ist seiner Pflicht nicht nachgekommen und hat den Unfallort verlassen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Oker. In der Zeit von Donnerstag 11.00 Uhr bis Montag 13.00 Uhr haben unbekannte Täter in der Straße Am Breiten Stein, eine Fensterscheibe an der Tafel Goslar beschädigt. Dadurch verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In der Zeit von Samstag, 13.20 Uhr bis Montag 16.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe in der Bahnhofstraße an der Apotheke. Hier entstand ein Schaden in Höhe von hundert Euro. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei in Goslar unter 05321/339-0 entgegen. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell