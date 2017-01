POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Teil II 02.01.2017

Goslar (ots) - Festnahme eines reisenden Einmietbetrügers

Goslar. Braunlage. Am Donnerstag in den Abendstunden konnte ein bereits seit längerem gesuchter 62jähriger Einmietbetrüger in einem Hotel in Braunlage festgenommen werden. Der als charmant und sehr gepflegt auftretende Rentner ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte im norddeutschen Raum unterwegs gewesen. Ihm konnten weitere betrügerische Einmietungen in Hotels und Pensionen nachgewiesen werden. Auch hat sich der 62jährige PKW's auf unterschiedlichste Weise betrügerisch zu eigen gemacht. Die PKW's hat er mit unterschiedlichen Kennzeichen versehen, die er zum Teil vorher entwendet hatte. Auch Tankbetrug in mehreren Fällen wird ihm zur Last gelegt. Der 62jährige Betrüger befindet sich in Untersuchungshaft. Über die Höhe des durch ihn insgesamt verursachten Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.Die Ermittlungen dauern an. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell