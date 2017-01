POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 02.01.2017

Goslar (ots) - Couragiertes Verhalten Goslar. Innenstadt. Am Samstag um 10.12 Uhr stahl ein 56jähriger Goslarer aus der Tasche eines Kunden im Supermarkt in der Hildesheimer Straße dessen Portemonnaie. Der Geschädigte stellt umgehend den Diebstahl fest und verfolgt den Täter . Unterstützung erhält der Geschädigte durch weitere aufmerksame Kunden. Die benachrichtigten Polizeibeamten konnten dann die Personalien des Täters feststellen, der die Tat bestreitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Innenstadt. In der Zeit von Freitag, 22.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bistro im Bereich der Hildesheimer Straße, Bahnhof Goslar, ein. Sie drangen durch eine Seitentür gewaltsam in das Innere des Gebäudes ein und durchsuchten es. Die Wechselkasse und Küchengeräte wurden gestohlen. Eine vollständige Liste des Diebesgutes kann noch nicht genannt werden. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren hundert Euro eingetreten. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Ohlhof. In der Zeit von Sonntag 00.00 Uhr bis 09.10 Uhr zerstörten unbekannte Täter einen Briefkasten im Bereich der Straße Ohlhofbreite, indem sie einen Feuerwerkskörper in den Briefkastenschlitz einwarfen. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter Tel.05321/339-0 (kb)

