POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 01.01.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit ca. 4000,- Euro Schaden.

30.12.2016, 11.05 Uhr, Gemarkung Hahausen, B 82 Einmündung B 248. Die 18-Jährige Seesenerin befuhr die B 82 aus Rtg. Goslar kommend und wollte an der Abfahrt zur B 248 nach rechts Rtg. Seesen abbiegen. An der Einmündung mußte sie verkehrsbedingt warten. Ein 45-Jähriger Bad Frankenhausener fuhr mit seinem Lkw aus Unachtsamkeit auf den Pkw auf. An beiden Fzg. entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 2000,- Euro Sachschaden.

31.12.2016, 17.40 Uhr, Seesen, Kleine Reihe. Die 40-Jährige Bad Grunderin befuhr mit ihrem Pkw die Kleine Reihe in Rtg. Bismarckstr. Sie streifte einen parkenden Pkw. An beiden Fzg. entstand Sachschaden.

Körperverletzung, Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte

01.01.2017, 00.20 Uhr, Seesen/Herrhausen, Zum Bahnhof 12. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen mehreren Personen beim Abbrennen des Sylvesterfeuerwerkes zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurde eine 51-Jährige Anwohnerin von einem 37-Jährigen geschubst, wobei sie sich beim Sturz leicht verletzte. Bei der späteren Sachverhaltsaufnahme griff er einen Polizeibeamten an, wobei auch dieser leicht verletzt wurde. Gegen die Person wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Gemeinschaftliche Körperverletzung

01.01.2017, 04.00 Uhr, Seesen, Schützenallee. Der 30-Jährige Anzeigenerstatter wurde nach seinen Angaben von zwei Personen, vermutlich Brüdern, nach einem kurzen Gespräch plötzlich angegriffen und durch Schläge leicht verletzt. Die Person wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern an. (hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell