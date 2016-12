POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 31.12.2016

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, 27.12.2016 und Freitag, 30.12.2016, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Radauberg" einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch an der stabilen Eingangstür. Hinweise auf mögliche verdächtige Personen bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110.

Kramic

