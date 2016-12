POL-GS: Pressebericht des PK Seesen für den 30.12.2016; I.A. Felka, PHK

Goslar (ots) - Sachbeschädigung / Diebstahl

Rhüden. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag einen Werbeaufsteller des Sportheims FC Rot-Weiss Rhüden beschädigt und die daran befestigte Lichterkette entwendet. Später wurde auch noch die Glasscheibe des Schaukastens, welcher sich direkt an der Fassade des Sportheims befindet, zerschlagen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 60,- Euro. (Fel.)

Verkehrsunfall

Ildehausen. Am 29.12.2016, gegen 22:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Hildesheimerin mit ihrem PKW die K 62 aus Ildehausen kommend in Rtg. B 64. Auf einem leicht abschüssigen Teil im Verlauf einer Rechtskurve verlor sie aufgrund Fahrbahnglätte die Kontrolle über ihren Golf und rutschte nach links gegen einen entgegenkommenden Polizeistreifenwagen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von jeweils 4000,- Euro.(Fel.)

Wechselseitige Körperverletzung

Seesen. Am 29.12.2016, gegen 23:35 Uhr, kam es zwischen einem 52-jährigen und einer 39-jährigen (beide alkoholisiert) in der Wohnung der Frau zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche dann in Handgreiflichkeiten mündeten. Gegen beide wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (Fel.)

