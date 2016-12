POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 30.12.2016

Goslar (ots) - Aktueller Sachstand zum Brand in der Astfelder Straße vom 22.12.2016 Goslar. Innenstadt. Am 29.12.2016 wurde der Brandort erneut begutachtet, dieses Mal auch unter Zuhilfenahme des Technischen Hilfswerkes. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, daher bleibt der Brandort zunächst weiterhin beschlagnahmt. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die ermittelnden Beamten von der Möglichkeit eines technischen Defektes aus, der ursächlich für den Brand sein könnte. Da noch weitere Ermittlungen geführt werden, bleibt das endgültige Ermittlungsergebnis noch abzuwarten.

Goslar. Vienenburg. Am Mittwoch in der Zeit von 23.45 Uhr bis 23.55 brachen unbekannte Täter in eine Wohnhaus in der Steinfeldstraße ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Die noch zu ermittelnden Täter durchsuchten die Räume. Ob und welches Diebesgut erlangt wurde, bleibt noch zu ermitteln. Ein Schaden ist in Höhe von mehreren hundert Euro eingetreten. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. St.Georg. In der Zeit von Dienstag, 08.00 Uhr bis Donnerstag, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Kellerfenster der St.Georg Kirche und gelangten durch dieses in das Innere des Hauses. Innerhalb des Gebäudes wurde von den zu ermittelnden Täter eine Tür beschädigt. Diebesgut ist zur Zeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen. (kb)

