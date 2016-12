POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Täter versucht Fahrzeuge zu öffnen:

In der Nacht von Donnerstag, den 29. Dezember 2016, gegen 00.20 Uhr, wurde die Polizei durch Zeugen gerufen, die beobachtet haben, wie ein Mann versuchte an mehreren abgestellten Fahrzeugen die Türen gewaltsam zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, trat er außerdem mit dem Fuß gegen die Türen. Durch die eingesetzten Beamten wurde dann am Tatort ein 32jähriger Mann angetroffen. Wie sich herausstellte war er stark alkoholisiert, was ein etwas später durchgeführter Atemalkoholtest von 2,00 Promille zeigte. Bei der anschließenden Personalienfeststellung und Sachverhaltsaufnahme auf der Polizeiwache stellte sich außerdem heraus, dass er kein Unbekannter ist. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht.

