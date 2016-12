POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Langelsheim

2 weitere Medieninhalte

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, d. 28.12.2016, 11.40 Uhr, ereigne sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Bundesstraße 82. Ein 28-jähriger Fahrer aus Göttingen befuhr mit einem VW-Caddy die B 82 von Seesen in Richtung Langelsheim. In Höhe der Ausfahrt Langelsheim/Bredelem geriet er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der Fahrer des Caddy wurde hierbei schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

"Farbschmierereien"

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, d. 28.12.2016, wurden in Langelsheim im Bereich Ringstraße ein Werbeschild, eine Tür und mehrere Glasscheiben von unbekannter Person mit einem schwarzen Stift beschmiert. Auch am Schulzentrum in Langelsheim wurde ein Hinweisschild ebenfalls mit einem schwarzen Stift beschmiert. Hinweise bitte an die die Polizeistation Langelsheim, Tel.: 05326 / 9787-0. Krz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell