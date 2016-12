POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Ladendiebstahl in Einkaufsmarkt am Samstag, den 10.12.2016:

Ein 19jähriger Mann aus Thale wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt einen Handstaubsauger aus den Auslagen nahm und diesen dann unter seine Jacke steckte. An der Kasse wurde die Ware nicht vorgelegt bzw. bezahlt. Beim Verlassen des Marktes wurde er dann durch einen Mitarbeiter des Marktes daraufhin angesprochen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Diebstahl aus Pkw:

In der Zeit von Montag, den 26.12.2016, 13.00 Uhr bis Dienstag, den 27.12.2016, 13.22 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Pkw Smart aufgebrochen. Der Pkw parkte am Gödeckekamp 4, als der Täter zunächst versuchte die Heckklappe aufzuhebeln. Als dies misslang schlug er vermutlich mit dem Hebelwerkzeug die Heckscheibe ein und entwendete aus dem Kofferraum eine Fleecejacke sowie einen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Elektrogeräten.

Brand einer Papiermülltonne:

Am Mittwoch, den 28.12.2016, gegen 01.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Landstraße 9 gerufen. Hier wurde dann eine brennende Mülltonne vorgefunden. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch das Fenster des daneben befindlichen Gebäudes beschädigt.

Streitigkeiten nach Feier:

In der Nacht von Mittwoch, den 28.12.2016, gegen 02.30 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Stübchentalstraße zu Streitigkeiten. Die Polizei wurde gerufen, weil ein 58jähriger Gast nach einer Feier und dem übermäßigen Genuß von Alkohol die Wohnung nicht verlassen wollte. Auch der Aufforderung durch die eingesetzten Beamten kam er nicht nach, sondern wehrte sich mit Spucken, Schlägen und beleidigenden Äußerungen gegen die Maßnahme. Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. U. a. wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen den Mann eingeleitet.

Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz:

Der 47jährige Halter eines Citroen führte wiederholt seinen Pkw im Stadtgebiet mit einem Kurzzeitkennzeichen, obwohl dieses nicht mehr gültig ist. Er wurde am Dienstag, den 27.12.2016, gegen 11.50 Uhr, zuletzt fahrend angetroffen und durch die Polizei angehalten und kontrolliert.

