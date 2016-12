POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 28.12.2016

Goslar (ots) - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 23.12.2016, 22.00 Uhr, bis 27.12.2016,08.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Firmengelände einer Speditionsfirma in der Triftstraße in Seesen ein Kennzeichenpaar von einer Sattelzugmaschine. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall

Am 27.12.2016, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die Kirschenallee aus Richtung Bilderlahe, OT Burg, in Richtung Seesen. Kurz hinter der Unterführung wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

