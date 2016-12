POL-GS: Clausthal-Zellerfeld, Einbruch in Tabakwarengeschäft

Goslar (ots) - Am 26.12.2016, gegen 23:15 Uhr brachen unbekannte Täter in das, im Eingangsbereich des hiesigen Marktkauf gelegene, Tabakwarengeschäft ein. Hierzu zerstörten sie eine Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einem Gullideckel. Es wurden Tabakwaren entwendet. Die Schadenshöhe ist beträchtlich. In das gleiche Geschäft war schon einmal vor fünf Wochen, mit gleicher Tatbegehungsweise eingebrochen worden. Auch seinerzeit entstand ein erheblicher Schaden. Personen die Hinweise zu den Einbrüchen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Clausthal-Zelerfeld in Verbindung zu setzen./Le

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell