POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 27.12.2016

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 26.12.2016 fuhr eine 28-jährige Frau aus Schladen mit ihrem PKW die Auffahrt zur B 82 von Hahausen kommend. Innerhalb einer Linkskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbah ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (Bür)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell