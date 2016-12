POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 27.12.2016

Goslar (ots) - Goslar. Baßgeige. In der Zeit von Freitag 14.00 Uhr bis Montag 16.25 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Alten Heerstraße einzudringen. Beim Versuch, das Tor aufzuhebeln, wurde es beschädigt. In das Innere der Lagerhalle gelangten die noch zu ermittelnden Täter nicht. Es entstand ein noch nicht ermittelter Schaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Innenstadt. Am Montag, dem zweiten Weihnachtstag, in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 12.05 Uhr wurde ein mit Stahlschloss gesichertes Trekkingrad der Marke Rixe, Montpellier 27G, schwarzer Rahmen, von unbekanntem Täter gestohlen. Dadurch entstand dem Eigentümer, einem 41jährigen Goslarer, ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Baßgeige. In der Zeit von Montag, dem zweiten Weihnachtstag, in der Zeit von 00.35 Uhr bis 12.03 Uhr, wurden in der Bornhardtstraße, im Schulzentrum der Goldenen Aue von unbekannten Tätern 34 Fenster zerstört. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Innenstadt. In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr bis Sonntag, 05.38 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Hokenstraße in ein Geschäft einzubrechen. Der Versuch, eine Schaufensterscheibe aufzuhebeln, scheiterte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Sudmerberg. Am Sonntag, dem ersten Weihnachtstag, in der Zeit von 12.12 Uhr bis 12.20 Uhr brachen zwei Männer, 21 und 28 Jahre alte Goslarer, in der Gutenbergstraße in das Lebensmittelgeschäft ein. Hierfür brachen sie das Rolltor auf und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Hier stahlen sie Lebensmittel. Die Polizei erschien noch während der Tatausführung und nahm die beiden Täter fest. Diese wurden nach der polizeilichen Vernehmung nach Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft entlassen. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell