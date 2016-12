POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht:

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, den 26.12.2016, gegen 14.30 Uhr, mit dem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren an einem vor der Landstraße 26 in Harlingerode am Fahrbahnrand parkenden silbernen VW Sharan dessen linken Außenspiegel. Der Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtete, die gesehen haben, dass es sich bei dem Verursacher um einen weißen Audi Q 5 gehandelt haben soll, welcher an einem der Reifen auf der rechten Fahrzeugseite einen auffälligen umlaufenden gelben Ring aufwies. Bei dem Reifen könnte es sich evtl. um ein Notrad handeln. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von ca. 450,- Euro. Wer weitere Hinweise zum Unfall geben kann melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Verkehrsunfall am Montag, den 26.12.2016, 18:08 Uhr, auf der K 70:

Ein 59jähriger Bad Harzburger befuhr die K 70 mit einem Seat Altea von Oker kommend nach Harlingerode. Innerhalb einer Rechtskurve (Höhe Friedhof Harlingerode) drehte er sich mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn und kam nach rechts von der Straße ab. Hier kam das Fahrzeug im Straßengraben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch Helfer an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug befreit. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei dem 59jährigen festgestellt, so dass ein Test mit dem Atemalkoholgerät durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,92 Promille erbrachte. Der Fahrer schien unverletzt geblieben zu sein. Er wurde aber vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde dann auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell