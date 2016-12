POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, 24.12.2016, 12:00 Uhr bis Sonntag, 25.12.2016, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Einbruchsdelikt: Bereits in der Nacht von Freitag, 23.12., 21:00 Uhr, auf Samstag, 24.12., 05:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Glühweinstand auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt. Die Beschädigungen, die auf einen versuchten Einbruch zurückzuführen sind, wurden von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgestellt. Bislang unbekannter Täter drückt ein Lamellenzaunelement nach innen, so dass die Verriegelung beschädigt wird und ein Eindringen in den Aufenthaltsbereich des Glühweinstandes möglich wurde. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Es kam zu einem geschätzen Schaden von ca. 100,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzungsdelikte: 1. Am Heiligabend kam es gegen 19:20 Uhr auf einer Familienfeier in der Virchowstraße in Goslar unter Familienangehörigen zu Streitigkeiten. Ein 38-jähriger alkoholisierter Mann schlägt hierbei einer 20-jährigen Frau mit der Hand gegen den Hals und verletzt diese hierbei. Außerdem wurde die 20-jährige Frau von dem Beschuldigten beleidigt. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

2. Am frühen Sonntagmorgen zwischen 04:30 Uhr und 04:50 Uhr kommt es vor einer Diskothek im Goslarer Gewerbegebiet Baßgeige zu körperlichen Auseinandersetzungen. Ein Rettungswagen ist im Einsatz, da eine Person kurzfristig bewusstlos gewesen sein soll. Die eingesetzten Polizeibeamten treffen auf mehrere, teils aggressiv auftretende und alkoholisierte Personen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Ein Strafverfahren richtet sich gegen einen 33-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der von einem 20-jährigen Mann aus Goslar angezeigt worden ist, da dieser ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt der Diskothek verwiesen hatte. Dadurch verspüre der 20-jährige Mann Schmerzen im Hals- und Nackenbereich. Ein weiteres Strafverfahren richtet sich gegen einen bislang unbekannten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der einen 34-jährigen Mann im Eingangsbereich der Diskothek geschlagen haben soll. Der 34-jährige Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich, lehnte aber die Behandlung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst ab. Im weiteren Verlauf zeigte sich das 34-jährige Opfer fortdauernd aggressiv und befolgte merhfach den Platzverweis der eingesetzten Polizeibeamten nicht, so dass er zur Durchsetzung des Platzverweises dem Gewahrsam der Polizei zugeführt werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Zeugen, die zu den Auseinandersetzungen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw: In der Zeit zwischen Freitag, 23.12., 16:00 Uhr, und Samstag, 24.12., 10:00 Uhr, kam es in der Hirschberger Straße in Goslar zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Renault Twingo. Die Fahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw wurde von einem Unbekannten durch Zerkratzen des Lackes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikt: Am Samstag, gegen 16:50 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein unbeleuchteter E-Scooter auf der Marienburger Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, der ohne Helm unterwegs gewesen ist, dass er seinen E-Scooter nicht versichert hatte. Ein Strafverfahren wegen Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen: Es kam im Ereigniszeitraum zu drei Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 5400 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

J. Pavone, PHK

