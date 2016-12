POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg: Pressemitteilung vom 24.12.2016

Goslar (ots) - Bad Harzburg und Vienenburg

1. Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Bad Harzburg. Am 23.12.2016 kam es gegen 17.45 Uhr auf der L 501 zwischen Bad Harzburg und Eckertal zu einem sogenannten Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Dabei geriet der verursachende VW Golf mit Goslarer Kennzeichen auf die Gegenfahrbahn, sodass die linken Außenspiegel der Unfallbeteiligten zusammenstießen und erheblich beschädigt wurden. Doch statt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der Golf vom Unfallort. Beschädigt wurde dabei der BMW der 5er-Reihe eines 55-jährigen Bad Harzburgers. Auf Grund der Angaben des Geschädigten sowie der Spuren am Unfallort konnte der Unfallverursacher aber schnell ermittelt werden. Es handelte sich dabei um eine 33-jährige Ilsenburgerin, die die Tat zugab.

2. Aggressives Verhalten im Straßenverkehr

Vienenburg. Am 23.12.2016 zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr kam es auf der B 241 zwischen Goslar und Vienenburg, sowie im Anschluss auf einem Tankstellengelände in der Wiedelaher Straße in Vienenburg zu mehreren Vorfällen, die zu strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, bzw. der Nötigung im Straßenverkehr führten. Hauptbeteiligt waren dabei ein grauer Renault Megane mit NDH-Kennzeichen sowie ein schwarzer Audi A 3 mit GS-Kennzeichen. Die Polizei Bad Harzburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05322-911110 zu melden.

Schierarndt, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell