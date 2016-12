POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 23.12.2016

Goslar (ots) - Goslar. Innenstadt. Am Donnerstag in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.40 Uhr hob eine 33jährige Goslarerin am Geldautomaten in der ARAL-Tankstelle in der Hildesheimer Straße von ihrem Konto 100 Euro ab und vergaß, diese mitzunehmen. Die 100 Euro wurden von Unbekannt unterschlagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Innen stadt. Am Donnerstag in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr wurde eine 32jährige Goslarerin auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen. Der unbekannte Täter stahl aus ihrer mitgeführten Handtasche die Geldbörse mit Inhalt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Oker. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.35 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen in der Göttingeroder Straße/Ecke Waldstraße ordnungsgemäß geparkten Pritschenwagen ein. Der Pritschenwagen mit Goslarer Kennzeichen war von der Marke Renault, Modell Master, mit Doppelkabine. Gestohlen wurden Gartengeräte, ein Hochentaster, eine Heckenschere, ein Laubblasgerät und eine Einhandsäge, alle von der Marke Stihl. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Oker. Am Donnerstag in der Zeit von 01.30 Uhr bis 07.30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen in der Talstraße ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Peugeot, Modell Boxer ein. Asu dem PKW mit Goslarer Kennzeichen stahlen die unbekannten Täter die im PKW befindliche Geldbörse des Halters. Dadurch ist insgesamt ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden. (kb)

