POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar 22.12.2016

Goslar (ots) - Goslar.Innenstadt. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr wurde eine 58jährige Goslarerin in einem großen Lebensmittelgeschäft in der Hildesheimer Straße bestohlen. Der unbekannte Täter stahl der Goslarerin die Geldbörse aus dem auf dem Einkaufswagen belassenen Rucksack. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Ausweise.Der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Goslar. Innenstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes ein. Hierzu brachen sie die Tür auf und durchsuchten den Verkaufsstand. Die Täter nahmen die Wechselgeldkasse mit. Wie hoch der gesamte Schaden ist, bleibt noch zu ermitteln. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden. (kb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell