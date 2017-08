POL-GF: Fahrrad aufgefunden - Suche nach dem/der Eigentümer/in

Meine (ots) - Am 29.07.17 wurde ein 28er Damenfahrrad (Trekkingrad) CTB Trek, Farbe schwarz in der Nähe der Bahnhofstraße in Meine aufgefunden. Das Fahrrad wurde eventuell in der Woche zuvor entwendet. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Fahrrades oder Personen die Hinweise zur/zum Eigentümer/in geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meine, Tel.: 05304/91230 zu melden.

